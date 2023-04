Waregem vraagt dringend renovatie van stationsgebouw: "Onbegrijpelijk dat dit geen prioriteit is voor NMBS"

De burgemeester begrijpt niet waarom de treinstations van Heist en Blankenberge wel op de planning staan van NMBS om binnen de tien jaar te renoveren. "In die stations passeren op weekdagen minder reizigers dan in Waregem", verklaart de burgemeester. "Wij willen daarom ons ongenoegen uiten en met aandrang vragen om de planning bij te sturen."

NMBS begrijpt de vraag van de stad, maar laat weten dat het niet de middelen heeft om het station aan te pakken. "Je moet keuzes maken in functie van enkele parameters", zegt woordvoerder Bart Crols. "Maar het is niet zo dat dat in Waregem niets kan of zal gebeuren. Ook in de toekomst zullen er nog plannen gemaakt worden."