Expo 58, 65 jaar later: waarom je alleen nog maar de Duitse variant van het Expo-ijsje vindt 

Helaas blijft het succes van ijsproducent Artic niet duren. De verkoopcijfers dalen en in 2007 wordt het bedrijf overgenomen door concurrent IJsboerke. De nieuwe groep krijgt de naam Belgian Icecream Group.

Volgens IJsboerke was de verkoop van de ijswafel toen al zwaar gedaald. Uiteindelijk beslist het bedrijf om het ijsje enkel nog aan te bieden aan professionele klanten in België. Daardoor kan je het ijsje niet meer in de supermarkt kopen, maar wel nog in bijvoorbeeld sportkantines of tankstations.