Sint-Niklaas wil hernieuwde site om cultuur te laten groeien 

De stad betaalde 50.000 euro aan NERO om de toekomstvisie op papier te zetten, maar een concreet plan ligt nog niet op tafel. "Het is beleidsvoorbereidend werk voor de volgende legislatuur, of zelf van die erna. Bouwen is duur geworden, dus het wordt hoedanook een project op lange termijn. Over alle partijen heen is er een draagvlak om op lange termijn over cultuur termijn na te denken", besluit Baeyens.