Brug Koerselsesteenweg over treinspoor in Beringen afgebroken voor bouw nieuwe brug

De verhoging en aanpassing van de bruggen is nodig omdat de spoorlijn tussen Hasselt en Mol wordt geëlektrificeerd. 56 kilometer is al klaar. Er moet nog slechts 2 kilometer geëlektrificeerd worden, waarvan het grootste deel in Beringen en ook een klein stukje aan de brug in 't Routeken in Heusden-Zolder. In juni zal de elektrificatie volledig klaar zijn.