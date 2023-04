Batterij van elektrische step vat vuur bij elektronicabedrijf in Meer

Het was de brandweer van het Nederlandse Zundert die als eerste ter plaatse was en meteen met de blussingswerken startte. Op dat moment stonden de steps al volledig in lichterlaaie en kwam er behoorlijk veel rook vrij. De Nederlandse brandweer kreeg het vuur snel onder controle, in afwachting van de komst van de Belgische brandweer uit Hoogstraten en Rijkevorsel. Hoeveel elektrische steps er precies in vlammen zijn opgegaan, is niet duidelijk. Maar de brand beschadigde wel de buitengevel van het naastgelegen bedrijf Ayano. Metershoge vlammen hebben de panelen van de buitengevel zwaar aangetast.