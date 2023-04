Bestuurder gewond en 4 auto's beschadigd na ongeval in de mist op de E403 in Ruddervoorde

Vanmorgen rond 7u is een autobestuurder tegen hoge snelheid achteraan op een rijdende vrachtwagen gereden, even voorbij de afrit Ruddervoorde op de E403 richting Brugge. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Door de mist was de zichtbaarheid niet optimaal. De auto werd door de klap naar de zijkant gekatapulteerd en kwam tot stilstand op de pechstrook. Ook de truck kon op de pechstrook terecht, maar de achterzijde van de vrachtwagen stak uit op de eerste rijstrook. Passanten belden onmiddellijk de hulpdiensten waarna de federale wegpolitie, een ziekenwagen, een MUG en de brandweer ter plaatse kwamen. De autobestuurder werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.