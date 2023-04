Brandweer Lo-Reninge en dierenreddingsteam hebben 3 uur nodig om varken van 250 kg uit mestput te halen

Het was de varkensboer zelf die rond 7.30 uur vanmorgen ontdekte dat 1 van zijn zeugen door het rooster van de mestput was gezakt in de stal aan de Lostraat in Gijverinkhove. Het is niet duidelijk hoe dat is kunnen gebeuren, want het is een recente stal met nieuwe roosters. Het rooster waarop het varken stond, is toch gekipt. Het gaat om een volgroeide zeug van een kwart ton zwaar.

Het lukte de landbouwer niet om het dier te bevrijden, en ook de spierkracht van de brandweerlui kon niet baten. Daarom werd de hulp ingeroepen van het dierenreddingsteam van de Brandweer Westhoek.

Om meer plaats te hebben in de stal, demonteerden ze een box. Daarna bouwden ze een constructie met een brug, katrol en lier om het varken naar boven te hijsen. Om de operatie zo vlot mogelijk te laten gebeuren, kwam een dierenarts de zeug eerst nog een kalmeringsspuitje geven. Door het kleine gat werd ze dan uiteindelijk naar boven getrokken. Maar liefst 3 uur nam de operatie in beslag. Het varken werd na een controle gezond verklaard.