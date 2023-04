Brugge trekt stekker uit stadsfestival Moods: "Vooral om financiële redenen"

Van Raymond van het Groenewoud en Flip Kowlier over bekende en minder bekende wereldmuziekartiesten tot internationale kleppers als Suzanne Vega: ze zijn allemaal komen optreden op het twee weken durende zomerfestival Klinkers, in 2016 omgedoopt tot Moods. Gratis optredens op de Burg, betalende concerten op unieke locaties als het Gruuthuseplein. Maar er komt dus geen editie 2023. De stad Brugge stopt met het festival omdat het te duur geworden is.

"Het programma is grotendeels gratis en zonder inkomsten uit ticketverkoop wordt zo’n evenement financieel een zeer moeilijk verhaal, zeker in de huidige budgettair krappe tijden," legt schepen Blontrock uit. "Daarnaast is ook de logistieke steun die de stad hierin investeert niet te onderschatten. Daarom hebben we de keuze gemaakt om volop in te zetten op Benenwerk." Dat is een eendaags evenement met verschillende podia in de Brugse binnenstad, en volgens Blontrock het meest actuele en unieke concept van de twee. "We willen Benenwerk verder uitbouwen en hebben beslist om de voorziene budgetten voor beide evenementen samen te voegen, goed voor jaarlijks 275.000 euro."