Belgische douane vernietigt duizenden blikjes Amerikaans bier op vraag van Franse champagneboeren

De lading werd in februari in beslag genomen in de haven van Antwerpen en is vernietigd op vraag van het zogenoemde Comité Champagne. Dat is een beroepsvereniging van champagneboeren en -huizen. Ze proberen de bescherming van de benaming in de hele wereld te garanderen. "De ontvanger van de goederen in Duitsland is op de hoogte gebracht en heeft deze beslissing niet aangevochten", aldus het Comité Champagne.