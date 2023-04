Verschillende Delhaizewinkels dicht door vakbondsacties, directie overweegt opnieuw deurwaarders in te zetten

"De winkels worden geblokkeerd en we vragen opnieuw het begrip en de steun van de klanten", Katrien Degryse van de socialistische vakbond ABVV aan VRT NWS. "Uiteindelijk is de enige manier waarop het personeel kan reageren naar de directie. Er is verslagenheid geweest na het machtsvertoon met de deurwaarders. Het personeel is nog steeds boos. Waarom wil de directie van Delhaize hun verantwoordelijkheid niet nemen?"

Delhaize laat weten dat ze overwegen om opnieuw deurwaarders in te schakelen om winkels open te houden. "Als we merken dat er veel werkwilligen zijn in een winkel en die de winkel willen openen, kunnen we opnieuw deurwaarders inzetten", zegt Roel Dekelver van Delhaize. "We willen uiteraard dat alle winkels open zijn en open blijven. Zodat klanten kunnen winkelen, onze medewerkers kunnen werken en onze leveranciers hun producten kunnen leveren."

In de namiddag is er nieuw overleg gepland met de directie en de bemiddelaar. Voorlopig zit de situatie muurvast.