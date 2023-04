Raven onder het Zuidstation op het verjaardagsfeest van technoclub Fuse: "Mooie test die ons doet dromen van meer"

Opvallend: er wordt bewust overdag gefeest en niet 's nachts. Ongeveer 2.000 feestvierders per dag beginnen er zaterdag om 14 uur aan, op zondag zelfs om 13 uur al, zodat de feestelijkheden ruim voor middernacht worden afgesloten. De afterparty in de nacht van zaterdag op zondag gaat wel - tot 8 uur 's ochtends - door in de technoclub zelf.

"Dat is een kwestie van akoestiek: de locatie is momenteel niet perfect geïsoleerd. We vrezen dat een evenement 's nachts buren uit hun slaap zou houden. Daarom testen we voor dit eerste evenement overdag hoe veel geluid er uit het gebouw komt. In een grote locatie heb je natuurlijk een groot geluidssysteem nodig, dus we willen in detail weten hoe de bassen en hoge tonen zich gedragen in het gebouw. In Brussel is de realiteit ook dat niet alle huizen dubbele beglazing hebben, dus daar moeten we rekening mee houden. Wees gerust: er zijn maar enkele kleine spleten, dus het is zeker een donkere plek."