Grootste koishow van Europa in Affligem: "De Japanse siervissen zijn wel een meter lang"

Een koi is niet goedkoop, maar als hobbyist kan je daar zo ver in gaan als je wil, zegt Vandermeulen. "Je kan ook een kleine, goedkopere koi aankopen en die dan verder opkweken in je vijver. Je maakt het dus zelf zo duur als je wil. In de Bellekouter zit nu wel een kapitaal aan kois en daarom worden ze permanent bewaakt. We kunnen ons niet permitteren dat er iets met de vissen gebeurt. De eigenaars geven de dieren het hele weekend in bewaring. Ook de waterkwaliteit wordt nauwkeurig opgevolgd."

Op 22 en 23 april kan je de kois gaan bekijken in de Bellekouter in Affligem. Zaterdag gaat een internationale jury de kois beoordelen op schoonheid, kwaliteit en grootte. En zondag is er een prijsuitreiking.