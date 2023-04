Koninklijk huwelijk in Groothertogdom Luxemburg: prinses Alexandra stapt in het huwelijksbootje met Nicolas Bagory

Prinses Alexandra is getrouwd met de Fransman Nicolas Bagory, over wie weinig bekend is. Hij is opgegroeid in Bretagne en heeft politieke wetenschappen en klassieke talen gestudeerd. Zijn kersverse echtgenote, die voluit Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine heet, heeft zowel in Parijs als in de VS gestudeerd. Ze is het vierde kind van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa en heeft vier broers. Prinses Alexandra is zevende in lijn voor de troonopvolging in het groothertogdom.