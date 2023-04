Jongen van 12 in elkaar geslagen op Arenaplein in Antwerpen

Gisteravond is een jongen van 12 die aan het voetballen was op het Arenaplein aangevallen door 8 jongeren. De jongen kreeg rake klappen. Hij werd geholpen door andere jongeren die voorbijreden met de wagen. De politie kwam ter plaatse en de jongen is door zijn ouders naar de spoeddienst gebracht. Hij is niet in levensgevaar.