Meisje van 17 uit Denderleeuw wint  burgerschapsprijs Stichting Auschwitz

Het thema van de wedstrijd was dit jaar 'Er schuilt een potentiële dader in elk van ons'. "Roos was meteen enthousiast over de opdracht", vertelt Liese Van Hauwermeiren, haar leerkracht Nederlands. "Ze heeft het in haar tekst over onderzoek uit 1961 van Stanley Milgram. Dat ging over de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van mensen aan gezaghebbende figuren, het zogenaamde Milgram-effect. Maar ze schreef ook over de immorele manier waarop Milgram zijn onderzoek heeft opgezet. Milgram experimenteerde met mensen die zogezegd elektroschokken kregen." De bijdrage van Roos viel enorm in de smaak bij de jury.