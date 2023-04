Vallende sterren kijken vannacht: Lyriden-meteorenregen bereikt hoogtepunt  

In perfecte omstandigheden, zou je een tiental Lyriden per uur moeten kunnen zien. Het beste moment om je blik ten hemel te richten, is rond 4 uur komende nacht. Kijk in oostelijke richting en - uiteraard - vanop een donkere plek ver verwijderd van stadslicht. Het KMI voorspelt overigens wisselend bewolkt weer, in de Ardennen wordt lage bewolking verwacht.

De Lyridenzwerm is vernoemd naar het sterrenbeeld Lier en is een van de oudst bekende meteorenzwermen. De meteoren werden zo'n 2.700 jaar geleden voor het eerst opgemerkt. In het jaar 687 voor Christus werden in China al meldingen gemaakt.

In zomermaand augustus kunnen we steeds genieten van de Perseïden, die veel meer vallende sterren met zich meebrengen dan de Lyriden.