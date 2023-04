Man aangehouden die fietsers aanreed in Gent en vluchtmisdrijf pleegde

Het eerste ongeval in de Edmond Blockstraat gebeurde vorige zondag. Rond 15.45 uur kreeg de lokale politie van Gent de oproep binnen dat twee fietsers waren aangereden in de buurt van Gentbruggebrug. De fietsers werden zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Van de auto was geen spoor.

Iets later botste hij met een andere auto op de Land Van Rodelaan. Ook daar pleegde hij vluchtmisdrijf. Maar uiteindelijk kon de bestuurder van 30 gevat worden. Hij reed onder invloed van alcohol en drugs.

Maandag verscheen de man voor de onderzoeksrechter, die besliste hem aan te houden, en nu is de aanhouding verlengd.

Het parket Oost-Vlaanderen maakt er intussen een punt van om in dergelijke gevallen krachtdadig op te treden: "Vluchtmisdrijf is een toenemend probleem. Volgens recente cijfers van VIAS Instituut zijn verkeersongevallen met vluchtmisdrijf de afgelopen tien jaar met 15% toegenomen. Parket OVL acht het dan ook meer dan noodzakelijk om in deze zaken krachtdadig op te treden."