Autobestuurder verliest controle over stuur en rijdt in op voetgangers in Noord-Frankrijk 

Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur, melden lokale media. In Berck-sur-Mer is er dit weekend net een internationaal vlieger- en kitegebeuren aan de gang. Er was dus heel wat volk op de been en ook de hulpdiensten waren standaard aanwezig in de straten, waardoor ze snel konden ingrijpen.

Tien mensen - waaronder de bestuurder - raakten gewond, een vierjarig kind is in shock. Vier gewonden zijn in ernstige toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de lokale autoriteiten is er "absoluut geen sprake van een intentionele daad". "Alle elementen wijzen erop dat het om een ongeval gaat", klinkt het.

De bestuurder van de auto zou een bejaarde persoon zijn, die aan relatief lage snelheid reed toen hij de controle verloor.