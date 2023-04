Ook in Vlaams Parlement werd omstreden pensioenregeling goedgekeurd door alle partijen (behalve PVDA)

De initiële beslissing voor het Vlaams Parlement werd in mei 2005 genomen in de raad van bestuur van de vzw die de pensioenkas beheert en later bekrachtigd op de algemene vergadering in juni, maar met retroactieve kracht. In de tekst staat dat dat het ingevoerd zou worden op 1 januari 2004. Dat is in het reglement uiteindelijk 1 januari 2005 geworden.