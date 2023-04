Oud frituurvet gestolen bij frituur in Rotselaar: "Een vat gebruikt frituurvet levert al snel 100 euro op"

Ook bij broodjeszaak Piccolo wat verderop in Rotselaar is er frietvet gestolen. "Als de dieven een grote ronde doen in de buurt en op verschillende plaatsen vet gaan stelen, kan dat wel wat opleveren", zegt Jessica. "Maar ze zijn wel professioneel te werk gegaan. Het vet stolt in de vaten en weegt al snel 100 kilo. Dat pak je niet zomaar mee op je fiets. Bovendien moeten de dieven het ook nog ergens kwijt kunnen voor geld. Je kan dat niet zomaar verkopen in een winkel."

Het recyclagebedrijf bevestigt dat het stelen van frietvet een probleem is over heel België, maar wil er verder niet op ingaan. "Onze klanten zijn het grote slachtoffer in dit verhaal", aldus het recyclagebedrijf.