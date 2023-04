Partij van burgemeester Oostkamp verandert haar naam: "Familienaam blijft CD&V, voornaam wordt team 80twintig"

De nieuwe partijnaam voor CD&V in Oostkamp telt 19 leestekens, net onder het maximum van 20 om geldig te zijn op de stembrief. In maart maakte CD&V Brugge bekend dat het onder de naam "Brugse CD&V-lijst burgemeester" naar de kiezer zou trekken. Maar die naam bleek alvast te lang. De Oostkampse christen-democraten hebben dus iets beter geteld.

"We behouden onze familienaam, de naam van onze moederpartij in Brussel, maar kiezen voor een lokale voornaam", zegt burgemeester Jan de Keyser. "Met de voornaam ‘team 80twintig’ beklemtonen we dat we een lokale partij zijn die dagelijks bezig is met de belangen, noden en wensen van onze inwoners. Door onze familienaam te bewaren onderschrijven we ten volle de waarden van onze moederpartij waarmee we bovenlokaal verbonden blijven. Het woord ‘team’ benadrukt het belang dat we hechten aan de goede samenwerking tussen onze mandatarissen en bestuursleden."