Politie onderschept in Antwerpen postpakket uit Spanje met 4,5 kilogram cannabis

De politie vond bij een huiszoeking op een adres in Antwerpen een postpakket vol drugs. Begin deze week kreeg de lokale recherche van PZ Antwerpen een tip uit Spanje over een postpakket dat mogelijk gevuld was met drugs. Het pakket, dat sterk naar cannabis rook, was onderweg naar Antwerpen. De lokale recherche contacteerde de betrokken koeriersdienst. Daar konden ze het pakket traceren, het bleek net geleverd in Antwerpen.