REVArun in Pelt na enkele jaren afwezigheid opnieuw georganiseerd

G-sport Noorderhart kreeg op het evenement ook een nieuwe naam. Vanaf nu zal het als REVAmove door het leven gaan. “De G in G-sport Noorderhart staat voor het voorbijgestreefde woord ‘Gehandicapt’”, klinkt het. “Dat is enerzijds niet passend in onze tijdsgeest, en anderzijds schrikt het sommige mensen uit de doelgroep af.” Met de nieuwe naam wil de organisatie meer sport én een meer verschillende sporten aanbieden voor de doelgroep.