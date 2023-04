Sint-Martinuskerk Schelderode is eerste ontwijde en herbestemde kerk van Merelbeke: "Ontmoetingsplek en stille ruimte"

Alle olieverfschilderingen van eind 19de eeuw werden ontdaan van overtollige lagen, en in hun oorspronkelijke staat hersteld met opvallende blauwe en rode tinten.

Om er een polyvalente en comfortabele ruimte van te maken, zijn moderne en technische elementen binnengebracht met behoud van een deel van het kerkmeubilair. Want als onderdeel van een erfgoedgebouw, mochten de meubels de kerk niet verlaten.

Aan de hoofdingang is een metalen constructie opgetrokken met een verdieping (het vroegere oksaal), in het blauw dat ook in de muurschilderingen terugkomt. Links en rechts daarvan zijn een keuken en sanitair blok gemaakt. Het orgel is verhuisd naar een kerk in Aalst. De biechtstoelen wachten nog op restauratie, maar de preekstoel viel niet meer te redden. Het architectenbureau Bressers nam de restauratie op zich.