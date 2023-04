Zanger Rob de Nijs ligt nog steeds in het ziekenhuis: "Zijn situatie is onveranderd"

Rob de Nijs lijdt aan de ziekte van Parkinson. Hij is gisteren opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Zijn familie zei dat zijn toestand "zorgelijk" en "kritiek" is, en dat is voorlopig niet veranderd, al heeft de Nijs een rustige nacht gehad in het ziekenhuis. Verdere mededelingen over de gezondheidstoestand van de zanger komen er voorlopig niet, aldus zijn management.