Van mijnwerkers tot journalisten: deze beroepsgroepen hebben van oudsher nog recht op "pensioenextra's"

En de aanvullende pensioenen voor werknemers?

Moeten we het systeem van het aanvullende pensioen (de zogenoemde "tweede pijler"), dat sommige werknemers of contractuele ambtenaren kunnen opbouwen via een groepsverzekering, dan ook niet beschouwen als een "gunstig" pensioenregime? Dat vraagt Yves Stevens, professor pensioenrecht aan de KU Leuven, zich luidop af. "De grens is in elk geval flinterdun. Hoe zinvol het systeem van de aanvullende pensioenen ook kan zijn: uiteindelijk subsidieert de overheid die aanvullende pensioenen ook via voordelige fiscale regelingen."