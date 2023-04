Televisiestudio's Boortmeerbeek halen productie "Thuis" niet binnen en gaan dicht in 2026

Volgens Casselman was Media Park Development in de running om de productie van de tv-serie "Thuis" naar Boortmeerbeek te halen. De beslissing over de productie van "Thuis", die in het kader van het transformatieplan van de VRT uitbesteed wordt, wordt pas op 24 april genomen. "Maar het management van Eyeworks liet al op 21 april weten dat de opnames van "Thuis", die vandaag in de Manhattan in Leuven plaatsvinden, tegen 2025 naar een nieuwe site in Leuven zullen verhuizen, wellicht in samenwerking met ontwikkelaar De Hoorn", klinkt het.