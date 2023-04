Veilig met de camper op reis dankzij gratis keuring in Halle: "De meeste zijn veel te zwaar geladen"

Ook Kristien en haar man zijn vandaag in Halle om hun kampeerwagen te laten keuren. "Wij hebben een tweedehands mobilhome gekocht. En we zijn geschrokken van het gewicht. Hij is zo zwaar dat er niet zoveel bagage meer bij kan", vertelt ze. En ook Annick is verbaasd dat ze zo snel te zwaar geladen is. "Ze vertellen je dat niet als je dat koopt, maar als je ook nog een luifel en een fiets meeneemt, zit je al snel aan je maximumgewicht. Mijn man stelt voor om deze zomer minder water mee te nemen."

Het is ook belangrijk om het gewicht in je kampeerwagen goed te verdelen, voegt Saman er nog aan toe. "Als het gewicht niet goed verdeeld is, kan je op de weg beginnen te slingeren. En een caravan of mobilhome die slingert, kan je moeilijk nog in bedwang houden."