Videoboodschap Delhaizebaas doet relaties met vakbonden nog meer wankelen

Piesvaux zegt in de video de reactie van de stakers te begrijpen, maar hoopt dat de rust terugkeert en iedereen alles in het werk stelt om de toekomst van Delhaize te verzekeren. "Naast het stakingsrecht vinden we dat ook het recht op werk gerespecteerd moet worden. Daarom blijven we de toegang tot onze winkels ook garanderen", zegt hij.