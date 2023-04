Vrachtwagen verliest lading sla op de E40 in Erpe-Mere: "Tot 1 uur file richting Brussel"

Door ladingverlies zijn ter hoogte van Erpe-Mere vanmiddag 2 rijstroken een tijdlang versperd geweest op de E40 richting Brussel. De lading bestond enkel uit kroppen sla. Op een bepaald moment stonden de voertuigen daar een uur in de file. De brandweer kwam ter plaatse, en na een paar uren waren de groenten van de rijbaan verwijderd.

Het is niet de eerste keer dat een vrachtwagen een lading verliest of omkantelt aan de werken in Erpe-Mere. Eerder is ook al een lading lege flesjes op de rijbaan terechtgekomen. Er geldt een snelheidsbeperking aan de wegenwerken. Het Agentschap Wegen en Verkeer nam al maatregelen die dergelijke incidenten zouden moeten voorkomen op de plaats waar in het wegdek een niveauverschil is.