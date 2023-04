Wensbos in Nieuwerkerken geopend voor wenskinderen van Make-a-Wish

Het is niet alleen de bedoeling om de kinderen fruit te laten plukken, er hangt ook een educatieve component aan vast. “Vandaag leggen we alles uit over de bestuiving en de bijtjes”, aldus Karel Paesmans. “In de pluk leggen we alles over de pluk uit. Het is de bedoeling dat we educatief meegeven hoe het proces achter fruit eraan toe gaat, ook door de beelden die we het hele jaar doorsturen.”