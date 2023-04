25 jaar geleden ontsnapte Dutroux: ons land stond op z’n kop en een boswachter werd een nationale held

Op dat moment was in Brussel het wekelijkse vragenuurtje in het federaal parlement aan de gang, druk bijgewoond door pers en politici. Die vergadering werd geschorst, toenmalig premier Jean-Luc Dehaene (CD&V) hield spoedberaad met de verantwoordelijke ministers, Johan Vande Lanotte (SP.A - Binnenlandse Zaken) en Stefaan De Clerck (CD&V - Justitie).



"Het was zo ongeloofwaardig, niet te begrijpen. Maar het werd me meteen duidelijk dat dit dramatisch nieuws was", blikte De Clerck enkele jaren geleden terug op dat moment. "Er ontstond meteen paniek, het woord revolutie werd in de mond genomen." En de druk om ontslag te nemen was meteen zeer groot.