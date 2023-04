A12 en Rupeltunnel richting Antwerpen volledig afgesloten na dodelijk ongeval

Rond 5.40 uur vanmorgen is er een dodelijk verkeersongeval gebeurd op de A12 in Boom. Bij het uitrijden van de Rupeltunnel in de richting van Antwerpen botste een auto op een betonnen muur rechts van de snelweg. De auto kwam tot stilstand op de linkerrijstrook. De bestuurder overleefde de klap niet.

Door het ongeval is de A12 in de richting van Antwerpen volledig versperd. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum moet het verkeer er de weg verlaten ter hoogte van afrit 8 Kanaalzone. Vanuit Brussel rij je beter via de E19 naar Antwerpen.