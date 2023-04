Activisten en asielzoekers kraken gebouw in Wetstraat naast hoofdkwartier CD&V

De bezetting van het gebouw naast het CD&V-hoofdkwartier past in een recent lijstje van kraakacties. Vorig jaar was er het gigantische kraakpand in de Schaarbeekse Paleizenstraat. Dat werd in februari ontruimd, waarna er langs het kanaal in Molenbeek een heus tentenkamp ontstond. Toen ook dat kamp ontruimd werd, trok het collectief Stop de Opvangcrisis naar het voormalige gebouw van Allee Du Kaai. Eén ontruiming later volgde het toekomstige crisiscentrum.