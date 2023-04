Amerikaanse modeontwerpster Diane von Fürstenberg, ‘meter’ van Red Star Line museum Antwerpen, 10 jaar na de opening opnieuw op bezoek

Diane von Fürstenberg is een van de meest invloedrijke modeontwerpers ter wereld. Ze werd in 1946 geboren in Brussel. Ze verhuisde in 1970 naar New York en maakte daar naam en faam in de internationale modescene. Ze keert nog vaak naar ons land terug om projecten te steunen die haar na aan het hart liggen, zoals het Red Star Line-project in Antwerpen, of om een of andere eretitel in ontvangst te nemen, zoals onlangs nog die van ereburger van de stad Brussel.