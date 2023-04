Baltische staten roepen Chinese ambassadeurs op het matje over uitspraken van Chinese topdiplomaat in Frankrijk

In het interview kreeg de ambassadeur de vraag of hij vond dat het schiereiland de Krim, dat in 2014 werd geannexeerd door Rusland, deel uitmaakt van Oekraïne. "Dat hangt af van hoe men de kwestie bekijkt", begon de ambassadeur. Hij herinnerde eraan dat de Krim historisch onderdeel was van Rusland, maar door de voormalige leider van de Sovjet-Unie Nikita Chroesjtsjov in 1954 aan Oekraïne werd geschonken.

Toen de interviewer opmerkte dat de Krim volgens internationaal recht onderdeel is van Oekraïne, trok de ambassadeur een parallel met andere voormalige Sovjetrepublieken, zoals de Baltische staten, die onafhankelijk werden in 1991. "Wat het internationale recht betreft hebben zelfs de landen van de voormalige Sovjet-Unie niet een statuut dat effectief is, omdat er geen internationaal akkoord bestaat dat hun statuut als soeverein land bekrachtigt", zei hij.