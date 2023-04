Vrouw dood aangetroffen in Brakel, even verderop vindt politie ook lichaam van man 

Het lichaam van de vrouw werd rond 17.15 uur aangetroffen aan de Keiweg in Zegelsem, een deelgemeente van Brakel. De brandweer werd opgeroepen om het lichaam af te schermen met een tent en de politie kwam ter plaatse. Kort daarna werd ook het lichaam aangetroffen van een man.

"De vrouw werd gevonden aan haar woonst en haar man aan de uitkijktoren in Brakel. De ware toedracht wordt nog onderzocht maar de gemeente is in shock. Ik kende het koppel en het waren hele harde werkers. We leven mee met de familie en de nabestaanden", verklaart burgemeester Stefaan Devleeschouwer van Brakel.

Het parket van Oost-Vlaanderen werd ingelicht. Voorlopig zijn er niet meer details over de overlijdens.