De strijd om de zuiverheid in de politiek

Je kreeg dus in "De zevende dag" een strijd over de zuiverheid in de politiek tussen Vlaams Belang - die niet deelneemt aan de macht, maar wel volop in de parlementaire structuren zit, met partijleden in alle organen - en de PVDA die, omdat ze nog maar recent in het parlement zetelt, een nieuwe zuiverheid kan claimen. En Jos D'Haese, de fractieleider van de PVDA in het Vlaamse parlement, rekent erop dat die zuiverheid electorale winst oplevert, bij "VTM Nieuws" zei D'Haese te rekenen op "dubbele cijfers" bij de verkiezingen in 2024.