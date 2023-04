Eerste jobbeurs tuinbouwschool Melle lokt ook mogelijke leerkrachten: "We gaan hen laten meelopen en snuffelen"

Voor het eerst in haar bestaan, heeft de tuinbouwschool van Melle, of Tectura, een jobbeurs gehouden. Leerlingen en studenten konden kennismaken met vacatures van bedrijven uit de groen- en dierensector. Maar ook mensen uit die sectoren kwamen in de school polsen of ze daar leerkracht kunnen worden. "En dat bracht ons op het idee van meeloop- en snuffelmomenten, zodat ze weten of lesgeven iets voor hen is", zegt directeur Brigitte De Baere.