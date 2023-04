Eerste MUT trail in Geraardsbergen uitgeregend, maar wel een succes: "Alle 531 deelnemers kwamen nat maar voldaan aan de eindmeet"

Deelnemers aan de MUT-trail in Geraardsbergen konden kiezen voor de korte afstanden van 12 of 30 kilometer. Daarnaast was het nog mogelijk de 45 km te lopen, en een harde kern koos ook voor de langste afstand van 80 km. "Eigenlijk is het daar nog langer geworden", zegt Bruylandt. "Door de regen, konden we niet meer alle onderdelen van het parcours gebruiken. Daardoor moesten deelnemers er af en toe een omweg nemen, waardoor ze uiteindelijk 86 km in de benen hadden."

Die laatste groep begon de lange afstand in Schorisse, bij Maarkedal, en kon zo langs de mooiste wegen en paden van de Vlaamse Ardennen lopen. Wie een kortere wedstrijd liep, begon elders. Iedereen kon met een klein tijdsverschil aankomen in het traildorp in recreatiedomein De Gavers.

De Muur van Geraardsbergen heeft de organisatie nog niet in de trail opgenomen. Het parcours van de 45, 30 en 12 km lag tussen de Muur, de Bosberg en de Markvallei. "Maar je zou ervan versteld staan hoeveel hoogtemeters ze toch overwonnen hebben", zegt Bruylandt.