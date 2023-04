Flitspaal in Nieuwpoort kan alleen nog lucht flitsen na aanrijding, dronken bestuurder moet schade vergoeden

Wie te snel op de Kinderlaan in Nieuwpoort rijdt, zal er even niet voor moeten opdraaien. Zaterdagnacht knalde een BMW aan volle snelheid tegen de flitspaal. Zowel de BMW als de flitspaal raakten bij het ongeval zwaar beschadigd. De paal staat hierdoor nu volledig schuin, waardoor hij enkel de lucht nog kan fotograferen. Ook de fundering onderaan raakte volledig vernield. Het is zelfs niet zeker of de paal überhaupt nog kan flitsen.

Na het ongeval belde de bestuurder zelf de hulpdiensten. Hij had te veel gedronken en moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Ook de kosten van het herstel van de flitspaal zullen hem aangerekend worden.