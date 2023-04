Gesigneerde tekening van Eddy Merckx wordt geveild voor Kom Op Tegen Kanker

Deelnemers aan de 1.000 km moeten vooraf 5.500 euro aan startgeld betalen dat integraal naar Kom Op Tegen Kanker gaat. "Om dat geld bijeen te krijgen, hebben we al een paar acties georganiseerd. Nu gaan we een tekening van Eddy Merckx veilen die ik zelf heb gemaakt. We hebben de tekening eerst aan Eddy kunnen laten zien via iemand die dicht bij hem staat. En daarop heeft hij ons uitgenodigd bij hem thuis. Daar heeft hij de tekening gesigneerd, het was een heel fijn moment."