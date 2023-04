Uit de hand gelopen familievete? Gestolen urne opgevist uit de IJzer, nog twee andere urnen ontbreken in familiegraf

Omdat er een naam op de urne stond, was het niet moeilijk om te achterhalen wiens urne het was. Het gaat om een vrouw uit Diksmuide die in 2006 overleed. "Toen we de nabestaanden contacteerden vielen zij uit de lucht", reageert commissaris Wim Merlevede. "Niemand wist dat er een urne verdwenen was uit het graf."

Die werd na de uitvaart bijgezet in het familiegraf op het kerkhof van Diksmuide. Na controle door de technische dienst van de stad, bleken ook de twee andere urnes verdwenen. Er werden duikers ingezet om ook die op te sporen, maar voorlopig blijven ze spoorloos. Het is nog niet duidelijk wanneer de urnen gestolen en gedumpt werden. Dat moet tussen 2006 en afgelopen donderdag plaats hebben gevonden. Het zou onmogelijk zijn om hierover duidelijkheid te krijgen via camerabeelden.