Iconische discopak van John Travolta uit "Saturday night fever" geveild voor 260.000 dollar

Volgens Julien's is het geveilde pak een van de slechts twee exemplaren die tijdens het filmen van "Saturday night fever" gebruikt werden. De koper kan ook rekenen op echtheidscertificaten getekend door Paramount Studios en John Travolta.

Andere topstukken in de veiling zijn de machete van Harrison Ford uit "Indiana Jones and the temple of doom" (1984), het hoverboard van Michael J. Fox uit "Back to the future 2" (1989) en een Iron Man-helm van Robert Downey Jr. uit "Captain America: civil war" (2016).