Jaarlijkse bloesemzegening in Sint-Truiden

Ondanks het wisselvallige weer scoort het bloesemseizoen opnieuw volop aanwezig in Sint-Truiden. “De bloesems waren laat dit jaar”, zegt schepen van Toerisme Nina Kvikvinia (N-VA). “Het hoogtepunt is zelfs nog niet voorbij, terwijl dat traditioneel wel al het geval is. Maar dat geeft toeristen de kans om in de komende weken nog naar onze streek af te zakken.”