"We zullen dit niet vergeten en vergeven": Rusland kwaad op Verenigde Staten voor weigeren visum aan journalisten 

Er zijn alweer harde woorden geuit door Rusland aan het adres van de Verenigde Staten. Volgens Moskou krijgen Russische journalisten geen visum waardoor ze de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov niet kunnen vergezellen naar de bijeenkomst van de Verenigde Naties in New York. "We zullen dit niet vergeten of vergeven", aldus Lavrov.