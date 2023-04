Luchtvervuiling doodt jaarlijks 1.200 kinderen en jongeren in Europa

Het EMA-rapport heeft betrekking op ongeveer 30 landen op het continent, waaronder de 27 lidstaten van de Europese Unie. Uit de resultaten blijkt dat de nog steeds hoge luchtvervuiling in grote delen van Europa ook kinderen en jongeren in gevaar brengt.

"Ondanks de vooruitgang in de afgelopen jaren ligt het niveau van verschillende belangrijke luchtverontreinigende stoffen nog steeds boven de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, vooral in Midden- en Oost-Europa en in Italië", aldus de EU-organisatie.

"Er moet meer worden gedaan om de gezondheid van kinderen te beschermen tegen de gevolgen van luchtverontreiniging", klinkt het verder. Dat kan volgens het EMA onder meer door luchtverontreiniging bij het vervoer en in de industrie te verminderen. Een andere goede maatregel is het verbeteren van de luchtkwaliteit rond scholen en kleuterscholen, bijvoorbeeld door meer groene ruimten te creëren.

In het onderzoek zijn de grote industrielanden Rusland, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk niet meegenomen. Dat maakt dat het totale dodental onder kinderen in Europa wellicht nog hoger ligt.

Het milieuagentschap maakte in november al bekend dat in 2020 in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije in totaal 238.000 mensen vroegtijdig overleden waren als gevolg van luchtvervuiling.