Man steekt echtgenote in buik in Roeselare en is aangehouden voor poging tot moord

Zaterdagavond is een vrouw van 68 jaar oud uit Roeselare zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze had verschillende messteken in haar buik. Haar toestand was een tijdlang kritiek, maar ondertussen is ze weer stabiel. Haar man van 57 jaar belde de hulpdiensten en de politie op. Hij is ondertussen voor de onderzoeksrechter verschenen en is aangehouden voor poging tot moord. De man zelf ontkent alles.

Wat er zaterdagavond precies gebeurd is in het appartement is voorlopig nog onduidelijk. De man was zelf ook gewond aan zijn onderarm. Er hing bloed in de lift en in de inkomhal van het appartementsgebouw en buiten aan de deur van het appartementsgebouw.