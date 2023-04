Motorrijder zwaargewond na ongeval in Edegem

Deze middag is een auto tegen een motorrijder gereden toen die een weg opdraaide in Edegem. Vermoedelijk had de motard de auto niet gezien. De motorrijder reed de Prins Boudewijnlaan op. Een vrouw reed met haar wagen naast bestelwagen, die zelf afdraaide naar de straat vanwaar de motard kwam, en botste tegen de motorrijder. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.