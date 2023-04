Nederlander wint derde editie van Europees Kampioenschap Meeuwenschreeuwen in De Panne: "Uit de hand gelopen grap"

Vijf jaar geleden organiseerde Claude Willaert het eerste Belgische Kampioenschap Meeuwenschreeuwen. Het werd een groot succes en werd ook door buurlanden opgepikt. Niet veel later werd er voor het eerst een EK georganiseerd. Ditmaal werd het gewonnen door de Nederlander Jarmo Slutter uit Eindhoven.

"Het is de eerste keer dat ik meedoe. Het is een uit de hand gelopen grap", vertelt de 21-jarige die ook als meeuw verkleed kwam. "Ik deed gewoon eens een meeuw na en blijkbaar klonk dat goed. Toen zagen we dat er effectief een wedstrijd was en heb ik mij ingeschreven. Ik ben hier samen met een groep van ongeveer 16 vrienden gekomen. Ik had nooit gedacht dat ik zou winnen."